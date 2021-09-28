Форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

В Гербовом зале Нижегородской ярмарки 14 октября торжественно открылся форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу". Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму, в которой поздравил участников, организаторов и гостей форума с открытием.

"В 2020 году, в год Памяти и Славы, было учреждено почетное звание "Город трудовой доблести". И, конечно, глубоко символично, что ваш форум проходит в Нижнем Новгороде, который одним из первых был удостоен этой награды. Ведь Горький, как во время войны назывался это поволжский город, был важным транспортным узлом, крупным центром производства военной техники и вооружения. Уверен, что жители больших и малых городов, объединенных высоким званием «Город трудовой доблести», и впредь с огромным уважением будут относиться к бесценному историческому, патриотическому, созидательному наследию легендарного поклонения победителей; своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее будут вносить вклад в дело родной страны", - подчеркнул в приветственной телеграмме Владимир Путин.

Также участников форума с началом работы поздравил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"Инициатива Президента России об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести» стала важным этапом в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействия фальсификации истории. В 2020 году Городом трудовой доблести стал Нижний Новгород, а в 2021 году - Дзержинск. И в том, и в другом случае о необходимости почтить память тружеников тыла говорили сами ветераны. Активно поддержали это начинание общественные организации, молодежь, промышленные предприятия. За инициативу по присвоению почетного задания Нижнему Новгороду свои голоса отдали около 850000 человек и более 240 000 - поддержали Дзержинск. Такая масштабная поддержка вселяет уверенность, что память о трудовом подвиге всегда будет жить в сердцах людей. Вместе с этим мы видим, как формируется своеобразное братство Городов трудовой доблести. Нам есть, о чем рассказать друг другу, чем поделиться. Уверен, что почетные звания станут и важным фактором в развитии туризма - как исторического, так и промышленного. И работать над этим, конечно, лучше всем вместе", - сказал Глеб Никитин.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение президента о введении почетного звания стало мощным культурным и научным явлением, которое запускает позитивные процессы в общественной жизни и способствует росту локального патриотизма. Мы живем не просто на территории, а на земле с богатейшей историей и огромным потенциалом. Все это требует осмысления. Уверен, что форум поможет нам обменяться опытом и выработать дополнительные решения", - отметил Андрей Гнеушев.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев считает, что присвоение звания "Город трудовой доблести" - это знак уважения к людям, делавшим все возможное и невозможное для обеспечения нужд фронта, и знак признания их исключительных заслуг.

"Почетное звание - это не просто слова, за ними стоят бессонные ночи, нечеловеческий труд, жизни. Изучая документы, я обратил внимание на то, насколько быстро разворачивались производства в тылу в условиях военного времени. Были случаи, когда от времени поставки оборудования эвакуированных заводов в город Горький до начала производства продукции проходило не более 15 дней. Так, например, было с началом выпуска военных мотоциклов на горьковском заводе "Красная Этна", - отметил мэр Нижнего Новгорода.

Он также сообщил, что открывшийся форум дает участникам возможность обменяться опытом по реализации образовательных, просветительских и волонтерских проектов, которые активно реализуются в Нижнем Новгороде.

"Сейчас проходит марафон доблести и славы "Победный сентябрь", который приурочен к окончанию Второй мировой войны и призван еще раз подчеркнуть исключительный вклад и подвиг тыла в общую победу. В рамках марафона уже прошло порядка 107 мероприятий совершенно различной направленности - это и просветительские мероприятия, обучающие лекции, мастер-классы, встречи с участниками тех событий, экскурсии на наши производственные площадки, военные реконструкции. В мероприятиях приняли участие порядка 30 тысяч человек", - сказал Юрий Шалабаев.

В форуме принимают участие около 200 представителей городов-обладателей почетного звания "Город трудовой доблести", а также крупнейших предприятий страны, награжденных за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны орденами и Красными Знаменами Государственного комитета обороны. Основная цель форума, организованного при поддержке Фонда президентских грантов, – сформировать сообщество сохранения исторической памяти о вкладе тыла в общую Победу на базе городов, награжденных почетным званием "Город трудовой доблести".

Участники представят актуальные и перспективные проекты, подготовленные городами трудовой доблести, направленные на сохранение исторической памяти о трудовом подвиге. Форум продлится до 16 октября.

Напомним, с инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение почетного звания Нижнему Новгороду выступило региональное отделение партии "Единая Россия". В голосовании приняли участие порядка 850 тысяч человек. 2 июля 2020 года Указом президента РФ Владимира Путина Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести".

В мае 2021 года губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почетного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек. 9 сентября Указом президента город Дзержинск Нижегородской области удостоен звания "Город трудовой доблести".

Справка. 1 марта 2020 г. принят Федеральный закон №41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". По итогам 42, 43 и 44 заседаний Российского организационного комитета "Победа" почетное звание Российской Федерации было присвоено 44 городам.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.