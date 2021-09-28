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Общество

Иван Носков: "Участие в переписи населения необходимо, чтобы понимать какие социальные направления развивать"

19 октября 2021 11:02  [77] Общество
Иван Носков

Иван Носков

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

"Участие в переписи населения необходимо, чтобы понимать какие социальные направления развивать", - заявил глава администрации Дзержинска Иван Носков, комментируя старт всероссийской переписи населения.

"Друзья, призываю вас принять в ней участие. Объясню, почему это так важно. В ходе переписи вам будут задавать вопросы о постоянном месте проживания, возрасте и количестве детей, вашем возрасте, спросят про жилищные условия. Вся эта информация необходима для понимания, куда нам двигаться дальше, какие социальные направления развивать", - сказал он.

"Так, на основе прошлой переписи были разработаны национальные проекты, программы, в частности, уже хорошо знакомая вам программа "Формирование комфортной городской среды". Имея информацию о численности населения в разных районах, можно на любом уровне – федеральном, региональном, муниципальном – оценить потребность в школах, детских садах, общественных пространствах, новом жилье, транспортной инфраструктуре, торговых точках и многом другом", - добавил Иван Носков.

"Обратите внимание, что переписчики одеты в форменную одежду – жилет, шарф, у них есть фирменная сумка, бейдж и удостоверение переписчика, которое они должны предъявлять вместе с паспортом. Переписчики не задают вопросов относительно данных ваших банковских карт, не требуют никаких документов, даже паспорта. Обязательно сообщите об этом своим пожилым родственникам и попросите их просто не открывать дверь, если вдруг есть хоть малейшие сомнения в личности человека, который к ним пришел. Лучше сходите с ними в МФЦ и заполните анкету там. Можно пройти опрос на сайте госуслуг. Я лично так и сделал. Давайте примем участие в переписи населения - это в наших общих интересах", - резюмировал он.

Напомним, что перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.

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Теги:
Дзержинск Перепись
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