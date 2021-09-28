Международный HR-Саммит стартовал в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

В Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) состоялось открытие II Международного HR-Саммита. Саммит будет проходить в течение трёх дней, его главная тема - "Человеческий капитал страны: новая реальность".

"Саммит аккумулирует опыт 150 спикеров, 250 ведущих экспертов из 50 регионов России по трекам "бизнес", «государственная служба» и «молодежь». Среди участников - представители власти, крупных компаний, студенты и молодые специалисты, которые вместе будут решать, как развивать кадровый потенциал Нижегородской области и страны. Это отличный формат для сбора лучших практик и конкретных решений, которые способны повлиять на инвестиционную привлекательность региона, а, в конечном счете, на рынок труда и благополучие нижегородцев", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С 20 по 22 октября на площадке саммита пройдет около 80 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов, которые предусматривают онлайн-включения спикеров.

"Одна из важнейших тем – трудоустройство молодых специалистов. Нижегородская область входит в топ-10 регионов с наиболее высоким уровнем занятости выпускников вузов, но работы в этом направлении ещё очень много. Оценим на саммите новые форматы взаимодействия между вузами, молодежью и работодателями. Один из таких форматов - совместный проект КУПНО с президентской платформой "Россия – страна возможностей", а именно - Центр компетенций, где студентам помогут понять, каких навыков им не хватает для успешного трудоустройства, и подобрать нужное обучение для восполнения таких навыков", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

За три полноформатных дня участники обсудят глобальные тренды и вызовы рынка труда, проблемы демографии, миграции и спроса на специалистов разных квалификаций, привлечения и удержания в регионе талантов.

"В рамках саммита мы собрали экспертов из 35 регионов, которые занимаются работой с персоналом в органах власти. Вместе будем решать, как сделать государственную службу более клиентоориентированной, современной и привлекательной для молодежи. Поделимся опытом создания Корпоративного университета правительства Нижегородской области как центра трансформации госуправления в регионе", - рассказал директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

Прямая трансляция всех событий будет вестись на сайте: https://hrsammit.ru, для доступа необходима регистрация.