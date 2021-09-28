Прокуратура организовала проверку по факту пожара в нижегородском лицее №82

Фото:
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания в лицее № 82. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, сообщение о пожаре в образовательном учреждении, расположенном по адресу: ул. Культуры, д. 1, поступило в диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Нижегородской области в 07:58 21 октября.
Учащиеся лицея и его сотрудники эвакуировались из учреждения самостоятельно до прибытия экстренных служб: всего 676 человек. Уже в 08:18 была объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1 кв.м.
По предварительным данным, в одном из классов произошло короткое замыкание электросветильника с последующим горением.
Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в прокуратуре. Тем не менее, по результатам организованной проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
В региональном ГУ МЧС добавили, что после произошедшего учащиеся младших классов были отпущены домой, а среднее и старшее звено вернулись к учебному процессу по расписанию.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+