Нижегородские власти уточнили список организаций, на которые не распространяется период нерабочих дней Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские власти уточнили список организаций, на которые не распространяется период нерабочих дней.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, период нерабочих дней не распространяется, в частности, на организации, которые оказывают экскурсионные туристические услуги и салоны красоты с лицензией на медицинскую деятельность.

Изменениями в указ дополняется и перечень организаций, допуск к которым осуществляется по QR-кодам и мультипассам. Теперь в этом списке и мебельные центры.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.

По словам губернатора Глеба Никитина, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело и, как правило, нуждаются в госпитализации", - сказал Глеб Никитин.