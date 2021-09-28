Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2021 20:52  [84] Юные нижегородцы принимают участие в окружном фестивале "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО" в Башкирии
23 октября 2021 20:17  [107] Нижегородские власти уточнили список организаций, на которые не распространяется период нерабочих дней
23 октября 2021 15:08  [315] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
23 октября 2021 14:51  [182] Служба занятости проведет в Нижегородской области прямую телефонную линию 28 октября
23 октября 2021 12:54  [218] Правовую акцию проведут в Нижегородской области 25-29 октября
23 октября 2021 11:19  [230] Александр Мудров: "Данные переписи помогут точнее определить состояние самого главного богатства страны - человеческого ресурса"
22 октября 2021 19:12  [418] Виктор Краснов: "Если тысячи нижегородцев за эти две недели не заболеют коронавирусом, нам удастся разорвать цепь новых заражений"
22 октября 2021 19:02  [318] Пожилым нижегородцам рекомендовали ограничить поездки в общественном транспорте
22 октября 2021 18:34  [253] Первые итоги реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства" подвели в Нижегородской области
22 октября 2021 18:02  [1032] Транспортная развязка в нижегородском Ольгине откроется после устранения замечаний
Общество

Нижегородские власти уточнили список организаций, на которые не распространяется период нерабочих дней

23 октября 2021 20:17  [107] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские власти уточнили список организаций, на которые не распространяется период нерабочих дней.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, период нерабочих дней не распространяется, в частности, на организации, которые оказывают экскурсионные туристические услуги и салоны красоты с лицензией на медицинскую деятельность.

Изменениями в указ дополняется и перечень организаций, допуск к которым осуществляется по QR-кодам и мультипассам. Теперь в этом списке и мебельные центры.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.

По словам губернатора Глеба Никитина, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело и, как правило, нуждаются в госпитализации", - сказал Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph