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Нижегородский электротранспорт переведен на режим выходного дня с 25 октября. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте.
Таким образом, весь электротранспорт в городе будет работать по выходному расписанию.
Это связано с введением в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября нерабочих дней. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.
Многие организации приостанавливают свою деятельность с сохранением заработной платы работников, некоторые категории предприятий продолжают работу в обычном режиме.
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