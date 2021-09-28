Нижегородский электротранспорт переведен на режим выходного дня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский электротранспорт переведен на режим выходного дня с 25 октября. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте.

Таким образом, весь электротранспорт в городе будет работать по выходному расписанию.

Это связано с введением в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября нерабочих дней. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Многие организации приостанавливают свою деятельность с сохранением заработной платы работников, некоторые категории предприятий продолжают работу в обычном режиме.