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Политика

Андрей Тарасов: "Перепись необходима для улучшения качества жизни населения"

25 октября 2021 14:08  [68] Политика
Андрей Тарасов

Андрей Тарасов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Перепись необходима для улучшения качества жизни населения", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, комментируя свое участие в переписи населения на сайте Госуслуг.

По его словам, принять участие в переписи необходимо, чтобы правильно строить будущую жизнь, планировать экономику, социальные расходы и развитие страны в целом, необходимо четко знать, сколько граждан проживает в стране, какие условия проживания у людей, какие возрастные характеристики превалируют.

"Мы должны понимать, сколько в нашей стране людей старшего поколения, какие проблемы их волнуют. Перепись необходима для того, чтобы наше правительство могло правильно и четко планировать показатели, которых необходимо достигнуть для улучшения качества жизни населения в стране, в том числе в Нижегородской области", - подчеркнул Андрей Тарасов.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:
Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.

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Теги:
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