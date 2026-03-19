"Мы вместе": в Советском районе отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2026 17:51 Политика
В Нижнем Новгороде прошел патриотический концерт «Мы вместе», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие организовано администрацией Советского района и местным отделением партии «Единая Россия».

«12 лет назад жители Крыма сказали на весь мир: мы – Россия, мы – одна большая многонациональная семья. Это воссоединение стало для нас торжеством единства и справедливости русского мира. Уверен, что каждый житель нашей страны – от школьника до ветерана – осознает значимость этого события и будет помнить о том, что мы всегда были одной дружной страной», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

На площади собрались воспитанники детских садов, ученики школ, студенты техникумов и жители Советского района. 

Мероприятие началось с торжественного внесения флага и гимна Российской Федерации. Ученики школы №187 подготовили танцевальный флешмоб. С патриотическими песнями выступили местные вокалисты и артист агитбригады администрации Президента и министерства обороны РФ Павел Милютин.

«Трогательный концерт: даже слезы на глазах. Это событие объединяет народ, показывает, что мы едины и среди нас нет никакой вражды», — поделилась впечатлениями пенсионерка Анна Певницкая.

Талисман партии — Белый медведь — поддерживал праздничную атмосферу: гости с радостью танцевали и фотографировались с ростовой куклой.

 «Очень крутое мероприятие, положительный настрой. Чувствуется гордость за нашу страну, за нашего Президента и наш народ», — сказала студентка Нижегородского строительного техникума Милана Штернова.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации на основании межгосударственного договора, подписанного 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

