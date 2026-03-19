Евгений Чинцов выступил на форуме региональных кадровых программ Политика

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

17 марта в Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске стартовал форум участников региональных кадровых программ для ветеранов и участников СВО. Мероприятие продлится до 20 марта.



Встреча слушателей кадровых программ, организованная Президентской академией, проходит на федеральном уровне впервые. Ее цель — развитие кадрового потенциала регионов с использованием опыта программы "Время героев".



Форум объединил 108 человек со всей страны, среди которых пять Героев России, 78 кавалеров ордена Мужества и 41 награжденный медалью "За отвагу". Нижегородскую область представляют участники программы "Герои. Нижегородская область" Григорий Тапилин и Юрий Эрдели. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов — кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" и наставник регионального проекта — выступил на форуме в качестве спикера, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.



На открытии участников приветствовали начальник управления президента РФ по мониторингу и анализу социальных процессов Александр Харичев, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. Они отметили, что формирование системы социальных лифтов для участников спецоперации стало одним из приоритетов государственной политики.



Говоря об адаптации ветеранов к мирной жизни, Евгений Чинцов подчеркнул, что этот процесс непрост и требует системной поддержки. По его словам, региональные кадровые программы становятся эффективным инструментом интеграции: уже более 540 их участников получили новые назначения, а свыше 150 человек были избраны в региональные и муниципальные органы власти на выборах в сентябре 2025 года.



Он также обратил внимание на важность активной работы в период обучения. По мнению Чинцова, участникам необходимо определиться с профессиональной сферой, выстроить взаимодействие с наставниками и развивать навыки работы с людьми.

"У всех обучающихся уже есть главное — доказанная на поле боя верность Родине и желание служить ее интересам. Полученные компетенции помогут им эффективно это делать", — отметил он.



В рамках форума проходят выступления представителей федеральных органов власти, экспертов по подготовке управленческих кадров, специалистов в сфере искусственного интеллекта, а также журналистов и деятелей культуры. Программа включает экскурсии, панельные дискуссии, тестирование, командообразующие и спортивные мероприятия.



Участник программы "Герои. Нижегородская область" Юрий Эрдели подчеркнул значимость подобных встреч. Особенно ценно, сказал он, что спикеры федерального уровня и участники программы "Время героев" открыто делятся опытом и отвечают на вопросы без формальностей, а обсуждение актуальных тем проходит в формате прямого диалога.



Программы подготовки управленцев из числа участников СВО реализуются в регионах по поручению главы государства с 2025 года. В отборе приняли участие более 40 тысяч человек, при этом учитывались их боевые заслуги, управленческий опыт и потенциал. Сейчас обучение проходят свыше 3 тысяч ветеранов, еще 2,2 тысячи действующих военнослужащих смогут присоединиться к программам после возвращения из зоны СВО.



Напомним, региональная программа "Герои. Нижегородская область" направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления и на предприятия региона. Соглашение о ее реализации было подписано в марте 2025 года между правительством области, РАНХиГС и КУПНО. По итогам отбора определены 60 участников основной образовательной программы и еще 30 человек включены в резерв с возможностью обучения после возвращения в регион. Обучение стартовало 4 августа 2025 года при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В настоящее время завершен второй образовательный модуль, участники проходят этап стажировок.