Почему нижегородцы и крымчане могут считать себя родными: мнение Люлина Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 марта в День воссоединения Крыма с Россией председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин передал привет из Нижнего Новгорода и теплые слова коллегам из Госсовета Республики. Видеопоздравление спикер регионального парламента разместил в своем МАХ-канале.

«Дорогие крымчане! Друзья, коллеги!» От всего сердца поздравляю вас с двенадцатой годовщиной воссоединения Крыма с Россией! Шлю вам самый теплый привет из Нижнего Новгорода – с берегов Волги на берега Черного моря. Даже не верится, что пролетело уже 12 лет. Кажется, совсем недавно вся страна, затаив дыхание, следила за событиями «крымской весны». Помню ту непередаваемую атмосферу надежды, единения и гордости, когда народ Крыма сделал свой выбор – быть с Россией. Это был момент исторической справедливости, момент, который навсегда останется в сердцах миллионов», – отметил Евгений Люлин.

«Нижегородцы всегда считали крымчан родными. Наши отцы и деды вместе освобождали Крым от фашистов. Советский район Крыма и Советский район Нижнего Новгорода - побратимы. Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы дружим и с каждым днем, становимся ближе. От всей души желаю крымчанам мирного неба над головой, стабильности и огромных успехов!», – подчеркнул Евгений Люлин.

«Хочу отдельно обратиться к своему коллеге, председателю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову. Уважаемый Владимир Андреевич, наша совместная работа доказывает: расстояние не помеха для настоящей дружбы. Уверен, что наши парламенты продолжат эффективно работать на благо жителей обоих регионов, обмениваясь лучшими законодательными практиками. Мы видим, как сегодня преображается Крым. Но главное богатство полуострова – это его люди: душевные, стойкие, гостеприимные. Пусть наш общий дом – Великая Россия – с каждым годом становится только крепче и краше!» – резюмировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

Напомним, что в июне 2025 года на форуме регионов в Нижнем Новгороде между нижегородским и крымским парламентами было подписан договор о сотрудничестве для развития совместных проектов в области развития государственной политики, агропромышленного комплекса и других экономических и социальных направлений.