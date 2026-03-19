Нижегородцы могут внести предложения в программу комплексного развития молодежной политики на 2027 год Политика

Министерство молодежной политики Нижегородской области объявило о старте сбора предложений для формирования новой программы комплексного развития молодежной политики региона на 2027 год. Внести предложение может любой житель Нижегородской области старше 14 лет, заполнив форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/ 69b008274936392c3a7ff661. Опрос продлится до 1 апреля 2026 года.

Наиболее эффективные и актуальные инициативы будут учтены при подаче заявки Нижегородской области на конкурс программ комплексного развития в регионах России «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети». Формат подаваемых предложений не ограничен регламентом или критериями. Это возможность каждому молодому человеку в регионе, а также наставникам поделиться своими идеями и мнениями о направлениях работы молодёжной политики. Даже если предложение имеет характер идеи, но отвечает актуальным вызовам, стоящим перед министерством, оно может войти в программу с доработкой.

«Ежегодно благодаря президентской программе «Регион для молодых» мы получаем средства для создания и улучшения молодежных центров, проведения мероприятий для молодежи и обучения специалистов сферы молодёжной политики. Мы создаем дополнительные возможности и меры поддержки для реализации и развития потенциала нашего подрастающего поколения. Нам важно, чтобы эта поддержка была актуальной, адресной и эффективной. Предложения нижегородцев позволят нам получить реальную «обратную связь» и станут частью будущей программы развития молодежной политики», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В этом году конкурс «Регион для молодых» проходит в пятый раз, и его ключевая задача – качественные преобразования в сфере молодёжной политики регионов России. Субъекты при непосредственном участии молодых людей формируют проекты и программы, нацеленные на создание современных площадок для самореализации подрастающего поколения, развитие профессиональных компетенций специалистов отрасли, а также на широкое информирование молодёжи о существующих мерах поддержки.

«Для нас программа «Регион для молодых» – это не только обновление помещений, но и наполнение их смыслами. Это пространства, где молодые люди могут найти своё дело, единомышленников, наставников и возможности для роста и самореализации. За четыре года реализации программы поддержку получили 79 регионов-победителей. На обновлённых площадках молодёжных центров прошло более 12,8 тысячи мероприятий, которые охватили более 30,5 миллиона человек», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Четыре года подряд Нижегородская область становилась одним из победителей конкурса. Благодаря победе в 2025 году и полученной субсидии в размере более 169 млн рублей в этом году в Володарске будет обновлен молодежный центр «Точка притяжения», а в Балахне откроется молодежный центр «КреативНО», будет проведено обучение для участников военно-патриотических клубов, руководителей отрядов «Юнармия», педагогов-организаторов и советников по воспитанию в профессиональных образовательных организациях, команд муниципальных молодёжных центров. Кроме того, предусмотрена организация школы поискового командира, будут сформированы единые подходы к организации летнего отдыха в рамках концепции «Лето с МолодёжНО».