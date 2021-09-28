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Общество

Программу повышения квалификации Нижегородского НОЦ смогут пройти руководители и специалисты научных организаций

29 октября 2021 17:11  [85] Общество

Центр развития компетенций (ЦРК) руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Нижегородского НОЦ объявляет набор слушателей на программу повышения квалификации "НОЦ-проектирование. Базовый уровень". Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Центр развития компетенций был создан в 2019 году Нижегородским НОЦ совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского на базе университета. Его главная задача - реализация мероприятий национального проекта «Наука и университеты» с целью подготовки кадров для опережающего развития экономики Нижегородской области.

"Обучение в центре могут проходить руководители научных, научно-технических проектов и лабораторий, как уже задействованных в работе научно-образовательного центра Нижегородской области, так и планирующих принять участие в его работе", - рассказала руководитель направления подготовки кадров АНО "Нижегородский НОЦ", директор Дзержинского филиала ННГУ Елена Яковлева.

Цель программы "НОЦ-проектирование. Базовый уровень" - повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и специалистов научных организаций.

Программа предусматривает изучение следующих модулей:

  • Научно-образовательный центр мирового уровня "Техноплатформа-2035";
  • Технологические проекты НОЦ: основы разработки;
  • Компетенции НОЦ - новый вектор развития проекта;
  • Коммерциализация научных разработок как результат инновационной деятельности;
  • Практика организации конкурса на финансирование научно-технических (технологических) проектов участников Нижегородского НОЦ: конкурсные процедуры, требования, экспертиза, типовые ошибки;
  • Передовой опыт организации и проведения исследований и разработок "Техноплатформы-2035".

Обучение проводится в дистанционном формате бесплатно. Объем программы - 24 академический часа. Курс стартует 8 ноября. Оставить заявку на обучение по программе можно по ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 462-34-31.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". На сегодняшний день его участниками являются 37 организаций: 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр.

Указом Владимира Путина, 2021 год является в России Годом науки и технологий.

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Теги:
Наука Нацпроект НОЦ
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