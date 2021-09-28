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Общество

Давид Мелик-Гусейнов: "Нижегородцы могут посетить больного в "красной зоне" в особых случаях"

10 ноября 2021 16:14  [41] Общество
Давид Мелик-Гусейнов

Давид Мелик-Гусейнов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы могут посетить больного в "красной зоне" в особых случаях. Об этом рассказал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

"Мы по индивидуальным просьбам родственников иногда разрешаем им посещать своих пациентов при соблюдение всех необходимых мер эпидбезопасности. Мы считаем, что медицина - максимально гуманная отрасль. Если родственнику нужно увидеться со своим близком иногда мы это разрешаем", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в "красные зоны" медицинских учреждений допускаются только вакцинированные или переболевшие нижегородцы.

Кроме того, по его словам, часто госпитализируются целые семьи. И они также могут заботиться друг о друге.

"Допустим, муж с женой заболели коронавирусом. Он - более тяжело, она – менее. В таком случае жена помогает выздоравливать мужу, ухаживает за ним", – пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

При этом министр заявил, что массового допуска нижегородцев в "красную зону" не будет.

"Больница - это не санаторий и не проходной двор. Там люди лечатся, иногда тяжело, иногда умирают. Это психологически непростой объект для тех, кто собирается посещать "красные зоны"", - считает он.

Ранее сообщалось, что нижегородские медики начали подготовку к пятой волне коронавируса. 

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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