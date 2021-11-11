Даниэль Заар: "Приглашение от "Торпедо" стало для меня очень перспективной возможностью" Спорт

Даниэль Заар Фото: пресс-служба "Торпедо"

С первого матча в составе "Торпедо" шведский нападающий Даниэль Заар запомнился нижегородским любителям хоккея. Ведь именно он, оформив в дебютной игре голевой "дубль", стал автором первой шайбы нашей команды в сезоне. С форвардом беседовал Дмитрий Зимин.

— Даниэль, вы живете и играете в России уже более трех месяцев. Самое время поделиться определенными впечатлениями о новом для себя месте в карьере и жизни, о людях здесь, их привычках и обычаях. Что можете сказать об основных отличиях, если сравнивать с родной Швецией?

— Культура двух стран очень сильно отличается. Но многое, что удивляет здесь — удивляет с лучшей стороны. Нижний — хороший город, который очень дружелюбно относится к нам, иностранцам. Это очень помогает в повседневной жизни. Да, отличается кухня, отличаются привычки людей. Например, традиционные для местных жителей рукопожатия для иностранцев — в новинку. Но в основном все эти отличия не создают трудностей в процессе адаптации.

— Вы — не единственный представитель Швеции в "Торпедо", ведь в составе команды также выступает Теодор Леннстрём. Наверняка наличие земляка поблизости стремительно ускоряло процесс адаптации на новом месте?

— Я не знал Теодора ранее, лишь выходил на лед против его команд несколько раз. Мы познакомились только перед приездом в Нижний Новгород. Конечно, очень важно присутствие в команде игрока, с которым ты можешь поговорить на родном языке. Это реально помогает.

— А совместные уроки русского языка вам брать не приходилось?

— Пока мы не брали этих уроков. Более далеко и глубоко в данном вопросе продвинулся Кенни Агостино. Настроены со временем к этому приобщиться, как и к более подробному и детальному изучению города. Совместно это делать всегда сподручнее.

— Незнание языка никогда не ставило вас в неловкие ситуации, если говорить о повседневной жизни?

— Иногда такое случается в ресторанах. Когда пытаешься сделать заказ на английском языке, а тебе при этом отвечают на русском, получается весьма забавный диалог. Однако и в этих случаях всегда можно найти выход благодаря смекалке. Вспомнить какие-то близкие по смыслу слова на русском языке, и уже от них построить разговор — всегда реально.

— В нашем городе есть известный мебельный магазин, который многие ассоциируют с частичкой Швеции в России. Часто ли там бывали, и правда ли там все, как дома?

— Я был там два раза. Первый — когда снял квартиру и нуждался в некоторых вещах для ее обустройства. Второй — когда три недели назад в Нижний приехала моя девушка, и ей потребовалась некоторая кухонная утварь. Приятно иногда почитать шведские наименования и ценники, увидеть привычные домашние вещи.

— Шведские хоккеисты в "Торпедо" — не редкость. В различные годы цвета команды защищало множество игроков из вашей страны. Мартин Тёрнберг, Карл Клингберг, Линус Виделль, Андерс Линдбек, Филип Хольм и многие другие. Их опыт помогал вам при принятии решения о переходе?

— С этими ребятами я не советовался, но детально общался со своим шведским и российским агентами. Они сказали очень много хорошего про город и команду. Также я разговаривал с Энди Миле, с которым ранее играл в Швеции. Информации для принятия решения было достаточно.

— Когда Карл Клингберг играл в России, он едва ли не еженедельно покупал для друзей какие-то традиционные русские сувениры, вроде ушанок и тому подобного. Вы что-то интересное присмотрели для личной коллекции на улицах города?

— Пока еще нет. Зато моя девушка много всего интересного закупила в фан-шопе "Торпедо", чтобы привезти это домой и приобщить Швецию к моей новой команде.

— Если говорить о вашем доме, вы родились в живописном городе Хельсингборг, расположенном на водной границе с Данией. В соседнюю страну каждые 20 минут отправляются на специальном пароме автомобили. Наверняка в детстве было любопытно вместо поездки на дачу отправиться в другое государство?

— Я на самом деле родился в Хельсингборге, но рос в небольшом городе Йонсторпе, расположенном неподалеку. Конечно, всегда очень необычно и интересно жить в городе, который находится на границе с другим государством. Мы частенько отправлялись в Данию, чтобы погулять и приятно провести время в новом месте. Помимо этого, многие шведы отправлялись в соседнюю страну за продуктами, поскольку там они намного дешевле.

— Наверняка, проживая у "большой воды", ваша семья и друзья нередко занимались рыболовным промыслом…

— Не могу назвать себя успешным рыбаком. Но у нашей семьи есть лодка, и мы частенько любим выбираться на воду. Для того, чтобы поплавать, половить рыбу и просто приятно провести время. Однако каким-то экстраординарным уловом я похвастаться не могу.

— Какие увлечения были у вас в детстве, и как любили проводить свободное время?

— Я практиковал различные виды спорта. Помимо хоккея также занимался футболом и гольфом, проводя много времени с друзьями. Когда ты растешь в небольшом городе, всегда довольно часто общаешься с теми, кто тебе близок.

— Одна из самых известных шведских традиций — празднование дня летнего солнцестояния. Как его отмечают в вашей семье?

— Это всегда очень весело. С утра пораньше мы собираемся в широкой компании друзей, готовим специальные приуроченные к данному празднику блюда. Много танцуем, поем, водим хороводы. Это один из самых веселых дней в году.

— Если говорить про футбол, то ваш родной город Хельсингборг популярен в Европе именно благодаря этому виду спорта. Ведь там родился один из величайших шведских игроков Хенрик Ларссон, а местная команда выбивала из Лиги Чемпионов миланский "Интер". Как удалось при выборе вида спорта оказаться в хоккее, а не в футболе?

— Футбол — это одно из достояний Хельсингборга, а Ларссон — одна из величайших исторических личностей города. Но хоккей всегда был более интересным для меня, и с юных лет я получал намного больше удовольствия, занимаясь именно им.

— Хоккеем на профессиональном уровне много лет занимался ваш старший брат Джонатан. Как все начиналось для вас обоих?

— Во многом именно брату я обязан всеми своими успехами. Когда он начал заниматься хоккеем, для родителей не было никаких сомнений, чем предложить заняться в жизни мне. Отец тренировал нас обоих в детстве, а когда я взрослел, всегда тянулся за братом, старался соответствовать ему. А Джонатан всегда помогал мне в любых вопросах.

— Ваш старший брат завершил карьеру несколько лет назад. Чем он занимается сейчас?

— Он переехал в Данию и работает там в сфере финансов. При этом мы по-прежнему очень близки и обязательно общаемся каждый день.

— Уже в 21 год вы завоевали свой первый трофей в карьере, став победителем хоккейной Лиги Чемпионов. В футболе этот турнир является самым престижным на клубном уровне. А что можете сказать о той хоккейной победе?

— Это был очень интересный опыт. Тот розыгрыш хоккейной Лиги Чемпионов был первым в истории турнира. Было любопытно путешествовать по Европе, смотреть новые города, испытывать себя в матчах с командами из других стран. И, конечно, было приятно победить, в какой-то мере вписав свое имя в историю.

— После этого в своих хоккейных путешествиях вы отправились еще дальше, проведя два сезона в Северной Америке, где защищали цвета фарм-клуба "Коламбуса". С какими эмоциями вспоминаете тот период?

— Я был задрафтован "Жакетами", и после очередного сезона в Швеции решил попробовать свои силы в системе НХЛ. Выступал в АХЛ, где у меня получились два очень хороших сезона. Удалось продемонстрировать результативный хоккей, а также записать на свой счет еще один трофей, которым стал Кубок Колдера. Правда, шанса в НХЛ я так и не получил. А поскольку права на меня принадлежали "Коламбусу", я не мог перейти в другую команду. Поэтому решил вернуться в Швецию, где провел еще три очень добротных сезона.

— Особенно продуктивным получился последний из них. Вы стали вторым бомбардиром чемпионата Швеции (вслед за Мареком Хривиком), а команда выиграла серебряные медали.

— И для меня, и для команды это был прекрасный год. После него я почувствовал, что готов попробовать еще что-то новое в карьере, получить новый вызов. И когда поступило приглашение от "Торпедо", это стало очень перспективной возможностью.

— До перехода в "Торпедо" ваши спортивные права в КХЛ принадлежали ярославскому "Локомотиву". Были ли у вас какие-то контакты с этим клубом, и мог ли состояться переезд в КХЛ раньше?

— Нет, с Ярославлем я не общался. Первым из КХЛ на меня вышло "Торпедо", и я рад, что клубу и агенту удалось отработать все вопросы относительно спортивных прав, чтобы данный переход состоялся.

— Если российского жителя спросят, что он знает про Швецию, он будет говорить про "Карлсона", Астрид Линдгрен и фрикадельки из известного супермаркета. А что знают про Россию жители Швеции, и что знали вы до переезда?

— Я не знал многого о стране, но знал, что в России отлично играют в хоккей. Поскольку часто смотрел различные международные соревнования с участием национальных сборных. Также я знал, что Президентом России является Владимир Путин. С остальными вещами мне только предстояло познакомиться при переезде.

— Вы увидели уже много городов России за пределами Нижнего Новгорода. Какие из них произвели на вас наибольшее впечатление?

— Здесь много очень любопытных городов. Очень красив Санкт-Петербург, впечатляет Москва, очень необычное впечатление произвел Дальний Восток с долгими перелетами и отличающимися часовыми поясами. Россия — большая и разнообразная, и мне нравится изучать все новые и новые города.

— Дебют в КХЛ получился для вас очень ярким. Вы забросили первую шайбу "Торпедо" в сезоне, а также отметились результативным "дублем" в первом официальном матче на российском льду. Однако кажется, что сейчас каждому игроку нашей команды нужно стать сильнее. Что должно в этом помочь?

— У нас встречается очень много разнополярных результатов. Особенно если говорить о матчах с топ-клубами и остальными. Нам просто нужно зацепиться за тот высокий уровень, который в нашей игре присутствует. И распространить его на все матчи.

— Мастерство у игроков "Торпедо", безусловно, присутствует. Однако болельщики ждут, чтобы оно сопровождалось стабильностью…

— Нам нужно научиться играть по счету, нужно научиться сохранять лидерство, чего не было, к примеру, в ситуации в выездной игре со "Спартаком". Где-то сыграть проще, а где-то — более сконцентрировано и не нарушая структуру. Мы верим в себя, полны оптимизма и сделаем все возможное, чтобы стабильность также пришла.