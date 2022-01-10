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Бизнес

"ТНС энерго НН": должникам приостанавливаются выплаты компенсаций за ЖКУ

17 января 2022 10:48  [181] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"ТНС энерго НН": должникам приостанавливаются выплаты компенсаций за ЖКУ. Об этом сообщили в компании.

Гарантирующий поставщик электроэнергии информирует клиентов: в случае наличия у потребителя задолженности за электроэнергию предоставление ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) в части расходов на оплату коммунальной услуги электроснабжения органами социальной защиты населения приостанавливается.

Компенсация за ЖКУ – это одна из мер поддержки, которую предлагает государство ряду льготных категорий граждан. Социальная выплата предоставляется только в том случае, если у льготника отсутствует задолженность за электроэнергию и другие коммунальные ресурсы.

Если у потребителя, получающего адресную помощь от государства, имеется задолженность по оплате коммунальных услуг за три последних года, подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом, согласно действующему законодательству, выплата компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг приостанавливается.

Чтобы не стать должником, необходимо оплачивать квитанцию за электроэнергию до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

В том случае, если задолженность уже накопилась, чтобы не лишиться права на получение ежемесячной денежной компенсации, клиент может обратиться в "ТНС энерго НН" за рассрочкой платежа. При оплате долга за электроэнергию или заключении соглашения о поэтапном погашении задолженности выплата ежемесячной денежной компенсации льготнику будет возобновлена автоматически.

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Теги:
ТНС Энерго
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