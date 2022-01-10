Более 113 тысяч жителей Нижнего Новгорода являются малоимущими Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике, прошедшем 20 января, замминистра соцполитики Нижегородской области Денис Тараканов рассказал депутатам о предпринятых в 2021 году в регионе мерах по снижению бедности населения.

Согласно официальным данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума зафиксированы у 9% нижегородцев из 1,263 млн человек населения. По Указу Президента РФ к 2030 году показатель финансовой несостоятельности населения должен быть снижен вдвое.

Как рассказал Денис Тараканов, Нижегородская область решает эту задачу, с 2020 года участвуя в федеральном проекте "Социальный контракт", по которому на господдержку могут рассчитывать малоимущие граждане, готовые трудоустраиваться по найму или стать самозанятыми.

По данным министерства, в прошлом году в Нижнем Новгороде было заключено около 4 тыс. соцконтрактов, из которых более 1,4 тыс. – предпринимательские. Благодаря участию в проекте нижегородцы смогли начать свое дело в различных направлениях деятельности – в производстве парфюмерной продукции, пошиве одежды, оказании услуг по подбору кадров юридическим лицам и других. Финансирование по соцконтрактам на текущий год предусмотрено в размере более 430 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году планируется заключить более 15 тыс. социальных контрактов с нижегородскими семьями.