Эвакуированные в Нижегородскую область мужчины из ДНР и ЛНР получили подарки к 23 февраля Общество

Эвакуированных из ЛНР и ДНР в Нижегородскую область мужчин и юных защитников Отечества поздравили с 23 февраля.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, представители администраций нижегородских муниципалитетов, в которых располагаются пункты временного размещения прибывших, вручили праздничные подарки.

В подарочные наборы вошли предметы личной гигиены, а также различные сладости и кофе. Всего подарки получили 232 мальчика и 54 мужчины.

Напомним, что жители ДНР и ЛНР в соцсетях благодарят за теплый прием в Нижнем Новгороде.