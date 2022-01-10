Эвакуированные в Нижегородскую область мужчины из ДНР и ЛНР получили подарки к 23 февраля

Эвакуированных из ЛНР и ДНР в Нижегородскую область мужчин и юных защитников Отечества поздравили с 23 февраля.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, представители администраций нижегородских муниципалитетов, в которых располагаются пункты временного размещения прибывших, вручили праздничные подарки.
В подарочные наборы вошли предметы личной гигиены, а также различные сладости и кофе. Всего подарки получили 232 мальчика и 54 мужчины.
Напомним, что жители ДНР и ЛНР в соцсетях благодарят за теплый прием в Нижнем Новгороде.
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