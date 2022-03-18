Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили размещать расписание общественного транспорта в интернете Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили размещать расписание общественного транспорта в интернете. Об этом стало известно на заседании законодательного органа 31 марта.

Согласно информации, депутаты поддержали в первом чтении изменения в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области".

В частности, в документе предлагается повысить доступность информации о расписании транспорта. Профильный комитет предлагает обязать уполномоченные органы размещать расписание общественного транспорта в интернете для всеобщего сведения и поддерживать его в актуальном состоянии.

Также планируется существенно сократить интервалы движения автобусов и городского электротранспорта и обеспечить строгое соблюдение расписания.

Ранее сообщалось, что интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет запущена до конца апреля.