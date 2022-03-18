Общественная палата РФ обсудила информационную войну против России в соцсетях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Круглый стол на тему "Новые реалии для пользователей социальных сетей. Будущее российского блогерского сообщества" состоялся в Общественной палате РФ.

В ходе встречи эксперты обсудили агрессивную политику западных социальных сетей и опасность действий видеохостинга YouTube.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что целью информационной кампании в российском сегменте социальных сетей является дестабилизация общества и манипуляция сознанием россиян.

Особенно в информационной войне отличился видеохостинг YouTube, который с начала специальной военной операции на Украине перестал быть источником развлекательного контента и стал инструментом войны против России.

Так, на сервисе были заблокированы многие российские СМИ, под блокировку попали даже просветительские проекты. При этом на сайте продолжают распространяться фейки про действия армии РФ, а также русофобские материалы.

Несмотря на санкции Роскомнадзора в виде штрафов на общую сумму в 50 млн рублей, YouTube не удаляет запрещенные публикации и даже игнорирует некоторые из выставленных штрафов.

"Лига безопасного интернета вообще не понимает на данный момент инерцию Роскомнадзора в отношении YouTube. Нам пользователи пишут массово: почему в YouTube только откровенно русофобский контент, почему нет альтернативы, почему там представлена только украинская позиция, почему там позиция только бандеровцев и нациков", - рассказала Екатерина Мизулина, член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

Лигой безопасного интернета было обнаружено более 3,4 млн фейков по теме спецоперации на Украине. Роскомнадзор удалил более 45 тысяч недостоверных сообщений и заблокировал более 8 700 интернет-ресурсов.

Фейки распространяются настолько быстро, что даже регуляторы не могут своевременно выявлять и блокировать отдельные ролики. Поэтому для защиты информационного поля могут потребоваться более жесткие действия.

"У нас Роскомнадзор, к сожалению, не имеет технической возможности блокировать конкретные аккаунты, конкретные группы в любых социальных сетях. Он может заблокировать только целиком сайт или социальную сеть. И, если она ведет себя как оружие стратегического противника, то соответственно с ним надо поступать по законам военного времени", - сказал Андрей Цыганов, руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре.