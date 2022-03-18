Профессор ИМОМИ ННГУ Андрей Браницкий: "Сегодня Польшу интересует не Калининград, а Львов" Политика

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава может претендовать на Калининградскую область. Оценить эти претензии мы попросили доктора исторических наук, профессора кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории института международных отношений и мировой истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского Андрея Браницкого.



Недавно в Польше отдельные представители этой страны озвучили претензии на Калининград. Как бы вы оценили эти претензии и насколько они обоснованы с исторической точки зрения?



С исторической точки зрения крайне слабо обоснованы. Эти претензии базируются на том, что вся Пруссия когда-то находилась в вассальной зависимости от польского государства, точнее сказать, от польско-литовского государства. Пруссия делилась на две части — Королевская Пруссия, которая как раз находилась в составе Польши, и оставшаяся часть Пруссии, которая была всего лишь в вассальной зависимости от Польши. Вот та часть, которая сейчас составляет Калининградскую область, никогда не была напрямую в составе Польши, но долгое время находилась в зависимости от Польши, примерно в такой же, в которой русские княжества находились в зависимости от Орды, например, не больше. И это все, чем можно обосновать подобные претензии.

На самом деле, насколько я понимаю, претензии Польши обосновываются несколько иным. Проблема в том, что Польша относится к странам-победителям во Второй мировой войне. Но она по окончании войны потеряла больше территорий, чем приобрела. То есть территориальное приращение Польши за счет германских земель было меньше, чем Польша утратила в Западной Украине и в Западной Белоруссии. Речь идет об этом. Польша вступала в войну с большей территорией, чем вышла из нее. Это, конечно, полякам обидно - не может же победитель потерять территорию.

Звучат даже такие заявления, что всё это время Калининградская область находится под оккупацией. Как бы вы оценили подобные высказывания?



Так ставить вопрос смешно. Потому что по результатам любой войны происходит передел территории. Эту территорию забрали у Германии, и разделили на три неравные части. Меньшую часть получила Литва. Большую часть - Польша, а среднюю - Российская Федерация. Причем с Литвой в то время мы были вместе в составе Советского Союза. Так что можно считать, что Советский Союз получил одну часть, а Польша — другую часть территории. Сейчас Литва - отдельное государство. Поэтому и выделяется эта как бы третья часть. И прежде всего, это Клайпеда, которую немцы называли Мемель.

Польских претензий на Калининградскую область до сих пор не было. Все, что происходит в этом вопросе сейчас, возникает под давлением, я так понимаю, прежде всего США. Именно США стремятся отнять у России Калининградскую область. Это даже никоим образом не позиция Евросоюза, а именно американцев, которым необходимо каким-то образом нейтрализовать, прежде всего, военное присутствие России в этом регионе. Сами поляки прекрасно понимают, что ничем хорошим это не закончится. Они уже проводили компьютерное моделирование — столкновение с Россией за эту территорию. В этом компьютерном моделировании войска НАТО проиграли. Поэтому я не думаю, что реально Польша будет претендовать на Калининградскую область. Все эти разговоры отставных польских военных ни к чему не приведут, как мне кажется.

Полякам сегодня легче претендовать, например, на территорию Львова, который, кстати, их гораздо больше интересует. Они вообще глядят, в основном, на те территории, которые называют Восточные кресы и которые исторически действительно долго принадлежали Польше. Калининград к ним не относится.

Более того, поляки долгое время сами очень осторожно осваивали ту часть Восточной Пруссии, которая им досталась, потому что они предполагали, что туда могут вернуться немцы. То есть они прекрасно понимали, что если исторически подходить, то это земли скорее немецкие, чем польские. А если уж совсем в историю углубляться, то это земли собственно пруссов, прусского племени, которое относится к той же ветви, что и литовцы. И, наверное, претензии Литвы здесь были бы более обоснованы.

Мне кажется, что устремления Польши на север — в Калининградскую область носят, во-первых, нерациональный, а во-вторых, несамостоятельный характер, потому что самостоятельная польская национальная политика всегда смотрела в сторону Львова, в сторону Гродно, в сторону Вильнюса (Вильно), и никак не в сторону Калининграда.



Все-таки в нынешних обстоятельствах при определенном развитии событий могут эти заявления отдельных представителей Польши превратиться в нечто более серьезное?



В Польше сейчас разрабатывается определенная стратегия по возвращению пяти западных областей Украины в состав польского государства. К этому поляки относятся очень серьезно. В связи с тем, что Украина по результатам спецоперации, которая сейчас там проводится, вообще может быть признана несостоявшимся государством, Польша вполне способна потребовать возврата каких-то территорий.

При этом здесь будет еще и серьезное юридическое обоснование, потому что Украина сама отказалась от советского наследия и занималась десоветизацией. Украина сама "дает карты в руки" полякам тем, что она говорит, что все, что было в советские времена — нелегитимно. Будьте добры, тогда восстановите границу по состоянию на 1 сентября 1939 года. И пять западных областей Украины уже в Польше называют "Малопольшей". Там уже даже официально этот термин есть. Я думаю, что сейчас Польше не до Калининграда - все силы тратятся на то, чтобы отслеживать ситуацию на Украине, дабы вовремя вмешаться. Уловить момент. Для этого необходимо в какой-то степени может быть даже не согласие, но хотя бы молчание Вашингтона, потому что против позиции Вашингтона поляки, конечно, не пойдут. Но с молчаливого согласия они могут действовать независимо от НАТО и Европейского Союза.



А приходилось ли вам общаться с жителями Калининграда? Не знаете, что они сами думают по этому поводу?



От имени калининградцев я не могу выступать, но я могу сказать следующее. В свое время Польша агитировала российских поляков массово переселяться в Калининградскую область. И эта политика не удалась.

После этого, естественно, мнение калининградцев уже не так серьезно воспринимается в Польше, их позиция даже часто не озвучивается в польских средствах массовой информации.