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Общество

Разрушенная паводком набережная в Сарове будет восстановлена

12 апреля 2022 15:28  [87] Общество

Фото: соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Разрушенная паводком набережная в Сарове будет восстановлена. Об этом сообщил собственник земельного участка - ООО "СаровИнвест".

Согласно информации, рабочие уже приступили к восстановлению пострадавшего участка набережной.

Также будут проведены работы по ее укреплению.

Ранее сообщалось, что специалисты утвердили концепцию развития территории Заливного луга в Сарове.

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Теги:
Благоустройство набережная Саров
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