Разрушенная паводком набережная в Сарове будет восстановлена Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Разрушенная паводком набережная в Сарове будет восстановлена. Об этом сообщил собственник земельного участка - ООО "СаровИнвест".

Согласно информации, рабочие уже приступили к восстановлению пострадавшего участка набережной.

Также будут проведены работы по ее укреплению.

Ранее сообщалось, что специалисты утвердили концепцию развития территории Заливного луга в Сарове.