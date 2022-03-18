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Разрушенная паводком набережная в Сарове будет восстановлена. Об этом сообщил собственник земельного участка - ООО "СаровИнвест".
Согласно информации, рабочие уже приступили к восстановлению пострадавшего участка набережной.
Также будут проведены работы по ее укреплению.
Ранее сообщалось, что специалисты утвердили концепцию развития территории Заливного луга в Сарове.
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