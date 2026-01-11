Движение по улице Алма-Атинской ограничат на месяц в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 6 часов утра 12 января и до 6 часов утра 12 февраля 2026 года на участке улицы Алма-Атинской возле дома №82 в Нижнем Новгороде введут временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и связи.

Причиной ограничений станут запланированные строительные и монтажные работы. Автомобилистам предлагается воспользоваться альтернативными дорогами для объезда участка.

Городские службы напоминают участникам дорожного движения соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками и разметкой.

Кроме того, с 6 часов утра 12 января и до 23:59 30 апреля 2026 года вводится временный запрет проезда автотранспорта по переулку Баева рядом с домом №2 на улице Одесской и между зданиями №8 на улице Дальней и №2 на улице Одесской. Ограничение связано с необходимостью проведения ремонтных мероприятий. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты следования вдоль соседних улиц.

Ранее сообщалось, что движение на участке федеральной трассы Р-177 в Воскресенском округе ограничат до сентября 2026 года.