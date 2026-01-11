Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Движение по улице Алма-Атинской ограничат на месяц в Нижнем Новгороде

11 января 2026 15:54 Общество
Движение по улице Алма-Атинской ограничат на месяц в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 6 часов утра 12 января и до 6 часов утра 12 февраля 2026 года на участке улицы Алма-Атинской возле дома №82 в Нижнем Новгороде введут временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и связи.

Причиной ограничений станут запланированные строительные и монтажные работы. Автомобилистам предлагается воспользоваться альтернативными дорогами для объезда участка.

Городские службы напоминают участникам дорожного движения соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками и разметкой.

Кроме того, с 6 часов утра 12 января и до 23:59 30 апреля 2026 года вводится временный запрет проезда автотранспорта по переулку Баева рядом с домом №2 на улице Одесской и между зданиями №8 на улице Дальней и №2 на улице Одесской. Ограничение связано с необходимостью проведения ремонтных мероприятий. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты следования вдоль соседних улиц.

Ранее сообщалось, что движение на участке федеральной трассы Р-177 в Воскресенском округе ограничат до сентября 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных