Нижегородцам напомнили правила безопасного возвращения в офис Общество

Фото: Александр Воложанин

В первый рабочий день после длительных новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил жителям Нижегородской области о правилах, которые помогут сохранить здоровье и снизить риск распространения вирусных инфекций.

Ведомство рекомендует начинать день с проветривания помещений. Окна следует открывать не менее 5-6 раз в течение рабочего дня, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Также важно соблюдать социальную дистанцию. Даже если вы соскучились по коллегам, лучше отказаться от объятий и рукопожатий. Если приветствие без рукопожатия в коллективе не принято, специалисты советуют мыть руки после череды контактов.

Гигиена рук остаётся ключевым фактором профилактики. Мыть руки следует при приходе на работу, после посещения туалета и перед приемом пищи.

При кашле или чихании необходимо прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя, чтобы не распространять микробы.

Если по работе приходится общаться с большим количеством людей, рекомендуется носить медицинскую маску. Менять её нужно каждые 2–3 часа.

Кроме того, Роспотребнадзор советует ежедневно проводить влажную уборку на рабочем месте. Протирание поверхностей антисептическими салфетками не только обезопасит от микробов, но и поможет плавно включиться в рабочий ритм.

Ранее сообщалось, что в регионе сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.