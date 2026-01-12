Пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород утром 12 января Общество

Фото: Яндекс Карты

В Нижнем Новгороде в 8:30 утра 12 января были зафиксированы пробки в 9 баллов.

По данным сервиса "Яндекс Карты", заторы в настоящее время наблюдаются практически во всех районах областного центра.

Самые большие пробки отмечены на въезде в город в районе Ольгино, на улицах Ларина и Новикова-Прибоя.

Кроме того, с самого утра "стоят" Казанское и Московское шоссе, а также проспекты Ленина и Гагарина, улицы Ванеева и Родионова в сторону центра.

Традиционная пробка наблюдается в районе площади Лядова, а также на подходах к метромосту.

В заречной части плотное движение на улицах Коминтерна, Ярошенко, Бурнаковской и Акимова.

Помимо этого, с утра на дорогах областного центра уже зафиксированы несколько ДТП: на проспекте Гагарина в районе Дворца спорта, на улицах Ивлиева, Новикова-Прибоя и других.

Напомним, что за последние четыре дни с улиц Нижнего Новгорода вывезли 142 тысячи кубометров снега. Также сообщалось, что все ресурсы направлены на расчистку дорог от снега в Нижнем Новгороде.