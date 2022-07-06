Семьи погибших во время спецоперации нижегородцев получили 124 млн рублей региональных выплат Общество

Семьи погибших во время спецоперации на Украине нижегородцев получили 124 млн рублей выплат из регионального бюджета. Об этом сообщили в Минсоцполитики Нижегородской области.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

В начале марта губернатор Нижегородской области Глеб никитин дал поручение выплатить единовременную материальную помощь семьям тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения спецоперации. Размер выплаты составил 2 млн рублей.

Как пояснили в Министерстве соцполитики, матпомощь выплачивается родственникам погибшего - в равных долях супруге, родителям, а также на детей, не достигших 18-летнего возраста, или старше 18 лет, если они обучаются в вузах на очной форме или имеют инвалидность.

Согласно предоставленной информации, по данным на 4 июля 2022 года семьям погибших выплачено 124 млн рублей из областного бюджета.

В министерстве также напомнили, что семьям погибших положены и федеральные выплаты.

Ранее сообщалось, что российские призывники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.