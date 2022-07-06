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Общество

Семьи погибших во время спецоперации нижегородцев получили 124 млн рублей региональных выплат

06 июля 2022 09:14  [228] Общество

Семьи погибших во время спецоперации на Украине нижегородцев получили 124 млн рублей выплат из регионального бюджета. Об этом сообщили в Минсоцполитики Нижегородской области.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

В начале марта губернатор Нижегородской области Глеб никитин дал поручение выплатить единовременную материальную помощь семьям тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения спецоперации. Размер выплаты составил 2 млн рублей.

Как пояснили в Министерстве соцполитики, матпомощь выплачивается родственникам погибшего - в равных долях супруге, родителям, а также на детей, не достигших 18-летнего возраста, или старше 18 лет, если они обучаются в вузах на очной форме или имеют инвалидность.

Согласно предоставленной информации, по данным на 4 июля 2022 года семьям погибших выплачено 124 млн рублей из областного бюджета.

В министерстве также напомнили, что семьям погибших положены и федеральные выплаты.

Ранее сообщалось, что российские призывники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.

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Теги:
Военные Социальные выплаты
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