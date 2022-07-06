Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет создан в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Единый Фонд пенсионного и социального страхования будет создан в России. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ.

Согласно информации, благодаря созданию единого фонда граждане смогут получать социальные выплаты автоматически либо по одному заявлению.

Отмечается, что перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов. Россияне по-прежнему смогут общаться за услугами лично в клиентские службы и МФЦ.

Также в третьем чтении принят ряд сопутствующих изменений в действующее законодательство. Среди них — поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты.

Согласно этим изменениям, с 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, что позволит увеличить максимальных размер страховых выплат в 1,5 раза к 2025 году.

Кроме того, после введения единого тарифа граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас это могут сделать только работники с трудовыми договорами.

Таже работодатели смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ.

Ранее Госдума обязала органы власти вести официальные страницы в соцсетях.