Районный фестиваль "Земляничная поляна" пройдёт в Кстове 10 июля Культура и отдых

Фото: kstovo-adm.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Районный фестиваль "Земляничная поляна" уже второй раз пройдёт в Кстове. Праздник состоится 10 июля на бульваре Нефтепереработчиков.

Как рассказали организаторы, в программе запланировано множество развлечений для гостей мероприятия: выставка изделий декоративно-прикладного творчества и художественных промыслов, мастер-классы, ярмарка-продажа, фотозоны, аттракционы, аквагрим, а также работа фуд-корта.

В рамках фестиваля пройдёт дефиле участников творческого конкурса на лучший костюм "Земляничка" - символа Кстовского района, фольклорно-игровая программа от Центра народной культуры "Берегиня", а также праздник "Играй, гармонь!", на котором выступят народные коллективы Нижегородской области.

Кульминацией праздника станут дегустация клубничного мегапирога и выступление московского театра клоунады "Микос".

Напомним, что семейный фестиваль "Ромашковый луг" пройдёт 8-10 июля в Лукояновском районе.