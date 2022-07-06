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Семейный фестиваль "Ромашковый луг" пройдёт 8-10 июля в Лукояновском районе. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.
Как рассказал депутат областного парламента Игорь Седых, на фестивале соберутся семьи, в том числе многодетные, из разных районов Нижегородской области, чтобы продемонстрировать свою сплочённость и просто отлично провести время в кругу семьи.
Гостей фестиваля ждут различные квесты, экскурсии, кулинарные мастер-классы, а также "выставка – ярмарка" ремесел и красоты местных закатов.
Для детей будут организованы катание на катамаране, прыжки на батуте и мультфильмы.
В центральный день праздника - 9 июля, посетители смогут полюбоваться файер-шоу, поучаствовать в фестивале красок, а также посмотреть праздничный концерт.
Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию, что позволит разместиться в палаточном городке "Счастливая семья".
С полной программой можно ознакомиться по ссылке.
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