Более 30 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров в трех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров в трех районах Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, в Московском районе до 31 августа отремонтируют тротуары на улицах Красных Зорь, Мечникова и Баринова. В порядок приведут и проезд по улице Народная от улицы Куйбышева до границы с Канавинским районом. На эти цели выделено 5 млн рублей.

Также в Московском района пройдет ремонт дорог и тротуаров на улице Чаадаева. Стоимость работ составит 4,8 млн рублей.

В Автозаводском районе за 3,8 млн рублей до 20 августа отремонтируют дорогу и тротуару по улице Васнецова от ул. Васильева до ул. Мельникова. Также до 30 сентября ямочный пройдет более чем на 1000 участках дорожной сети района. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. На эти цели выделено 7 млн рублей.

В Советской районе 11,5 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров на улицах генерала Ивлиева, Чачиной, Невзорова, Тимирязева, Малиновского, Гаражной, Краснозвездной, адмирала Васюнина. Работы будут выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, Нижегородской области дополнительно было выделено более 3,3 млрд рублей на строительство и модернизацию дорог. Эти средства будут направлены на ремонт 165 км автодорог в 2022 году.

Всего же в регионе на ремонт дорог выделено около 11 млрд рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог и более 450 погонных метров мостов.