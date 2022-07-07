Продлена работа Нижегородского кремля
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2022 13:48  [95] Четыре надземных перехода установят на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов
12 июля 2022 13:15  [138] Лопатинский овраг предложили назвать в честь Вадима Воронкова
12 июля 2022 13:03  [99] Более 30 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров в трех районах Нижнего Новгорода
12 июля 2022 12:52  [116] Порядка 20 сельских отделений "Почты России" будут модернизированы в этом году в Нижегородской области
12 июля 2022 12:22  [128] Большинство жителей выступает за снос ветхих зданий в Нижнем Новогороде
12 июля 2022 12:14  [126] Народный фронт в Нижегородской области отправит 13 фуру на Донбасс
12 июля 2022 11:43  [336] Администрация Нижнего Новгорода готовит площадку под строительство станции метро "Сенная"
12 июля 2022 11:13  [156] Пятнадцать брошенных автомобилей уже эвакуировано с улиц Автозавода
12 июля 2022 10:22  [221] Более 40 ж/д рейсов из Нижнего Новгорода в Кстово планируется создать к 2025 году
12 июля 2022 10:01  [189] Памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде
Общество

Более 30 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров в трех районах Нижнего Новгорода

12 июля 2022 13:03  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров в трех районах Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, в Московском районе до 31 августа отремонтируют тротуары на улицах Красных Зорь, Мечникова и Баринова. В порядок приведут и проезд по улице Народная от улицы Куйбышева до границы с Канавинским районом. На эти цели выделено 5 млн рублей.

Также в Московском района пройдет ремонт дорог и тротуаров на улице Чаадаева. Стоимость работ составит 4,8 млн рублей.

В Автозаводском районе за 3,8 млн рублей до 20 августа отремонтируют дорогу и тротуару по улице Васнецова от ул. Васильева до ул. Мельникова. Также до 30 сентября ямочный пройдет более чем на 1000 участках дорожной сети района. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. На эти цели выделено 7 млн рублей.

В Советской районе 11,5 млн рублей выделено на ремонт дорог и тротуаров на улицах генерала Ивлиева, Чачиной, Невзорова, Тимирязева, Малиновского, Гаражной, Краснозвездной, адмирала Васюнина. Работы будут выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, Нижегородской области дополнительно было выделено более 3,3 млрд рублей на строительство и модернизацию дорог. Эти средства будут направлены на ремонт 165 км автодорог в 2022 году.

Всего же в регионе на ремонт дорог выделено около 11 млрд рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог и более 450 погонных метров мостов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph