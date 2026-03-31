Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2026 20:00
Нижегородцы смогут бесплатно проверить точность тонометров 6-8 апреля
31 марта 2026 19:10
Знаковые нижегородские объекты 2 апреля подсветят синим в поддержку детей с РАС
31 марта 2026 19:00
T2 стала обладателем пяти "Оскаров" в клиентском сервисе
31 марта 2026 18:31
Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 Восток
31 марта 2026 18:20
Нижегородцам напомнили, что банковский кешбэк не облагается налогами
31 марта 2026 17:50
Какие комедии и книги выбирают нижегородцы
31 марта 2026 17:41
Более 1600 засоров канализации устарнили в Нижнем Новгороде с начала года  
31 марта 2026 17:04
Социальные участковые передали в зону СВО дополнительную гуманитарную помощь
31 марта 2026 16:52
Сотрудникам нижегородской компании вернули 20 млн рублей долга по зарплате  
31 марта 2026 16:43
Бывшая жена Аршавина заплатит 2 млн рублей за разгром съёмной квартиры
Общество

Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 Восток

31 марта 2026 18:31 Общество
Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 Восток

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотного грузового транспорта по федеральной трассе М-12 "Восток". Об этом сообщается на сайте Кремля.  

По словам главы государства, запуск движения означает формирование единого коридора беспилотных грузоперевозок между Санкт-Петербургом и Казанью.

"В перспективе география применения такого "умного" транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы", - отметил глава государства на церемонии открытия объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции.

Владимир Путин добавил, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, пройдя 13 миллионов километров безаварийно.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев отметил, что запуск беспилотных грузовых перевозок по трассе М-12 "Восток" реализуется в рамках федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры".

По его словам, развитие беспилотных перевозок на федеральных трассах началось в июне 2023 года с запуска трех автомобилей на М-11 "Нева", а сегодня по российским дорогам уже курсируют более 95 высокоавтоматизированных грузовиков. К 2030 году их количество на дорогах страны планируется увеличить до 4 тысяч.

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что в опытном режиме беспилотная фура проехала расстояние за 24 часа вместо 58, которые потребовались бы с водителем, подчеркнув, что это действительно очень интересно и потенциально экономически выгодно.

Ранее сообщалось, что скоростную трассу М-12, которая проходит через Нижегородскую область, планируют продлить до Тюмени.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Дороги М-12
Поделиться:
Новости по теме
31 марта 2026 11:35
Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до трёх-четырёх полос
25 марта 2026 11:33
7,8 тыс. кв. м дефектов устранили на федеральных трассах в Нижегородской области
19 февраля 2026 12:45
Эксклюзив
743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных