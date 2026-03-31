Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 Восток Общество

Президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотного грузового транспорта по федеральной трассе М-12 "Восток". Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, запуск движения означает формирование единого коридора беспилотных грузоперевозок между Санкт-Петербургом и Казанью.

"В перспективе география применения такого "умного" транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы", - отметил глава государства на церемонии открытия объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции.

Владимир Путин добавил, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, пройдя 13 миллионов километров безаварийно.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев отметил, что запуск беспилотных грузовых перевозок по трассе М-12 "Восток" реализуется в рамках федерального проекта "Беспилотные логистические коридоры".

По его словам, развитие беспилотных перевозок на федеральных трассах началось в июне 2023 года с запуска трех автомобилей на М-11 "Нева", а сегодня по российским дорогам уже курсируют более 95 высокоавтоматизированных грузовиков. К 2030 году их количество на дорогах страны планируется увеличить до 4 тысяч.

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что в опытном режиме беспилотная фура проехала расстояние за 24 часа вместо 58, которые потребовались бы с водителем, подчеркнув, что это действительно очень интересно и потенциально экономически выгодно.

Ранее сообщалось, что скоростную трассу М-12, которая проходит через Нижегородскую область, планируют продлить до Тюмени.