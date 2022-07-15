Нижегородских перевозчиков заставят соблюдать расписание и количество подвижного состава Общество

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

После введения новой маршрутной сети в нижегородской агломерации в 2022 году всех перевозчиков заставят соблюдать расписание движения.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, обсуждение новых маршрутов состоялось на встрече общественности в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов отметил, что с введением новой маршрутной сети к перевозчикам будут предъявляться повышенные требования.

"Нарушение обязательств по выпуску подвижного состава, интервальности движения общественного транспорта, в том числе в вечернее и ночное время, приведут к штрафным санкциям и сделают отступления от расписания экономически невыгодными для пассажирских предприятий. Конечно, для внедрения новых требований понадобится некоторое время, но время “вольницы” для перевозчиков прошло. Уже в этом году государственные контракты будут заключены по 58 автобусным и 14 троллейбусным маршрутам, частники согласились на выполнение требований специальных соглашений", – сообщил Артем Бафанов.

Сормовичи выразили удовлетворение сохранением работы автобусного маршрута №95 и наиболее востребованных маршрутов частных перевозчиков. Особую благодарность общественники высказали в связи с введением в эксплуатацию транспортной развязки на ул. Циолковского.

"Транспортная реформа давно назрела. Мне нравится ее продуманность. Уверен, что она пойдет на пользу сормовичам. Необходимо понимать, что любое серьезное нововведение не дается просто, могут быть временные неудобства, что-то необходимо будет дорабатывать и изменять. Важно, что новую маршрутную сеть планируют вводить не одномоментно, а постепенно, в срок до 2025 года, с учетом мнения горожан", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.