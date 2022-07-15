Скорость движения транспорта на Казанском съезде ограничат до 40 км/ч Общество

НИА "Нижний Новгород"

На Казанском съезде Нижнего Новгорода с 7 августа ограничат максимальную скорость движения транспорта до 40 км/ч. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, с 7 августа вводится запрет на остановку и стоянку на местном проезде набережной Гребного канала, для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новыми ограничениями и условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа.