Скорость движения транспорта на Казанском съезде ограничат до 40 км/ч

НИА "Нижний Новгород"
На Казанском съезде Нижнего Новгорода с 7 августа ограничат максимальную скорость движения транспорта до 40 км/ч. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Кроме того, с 7 августа вводится запрет на остановку и стоянку на местном проезде набережной Гребного канала, для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новыми ограничениями и условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+