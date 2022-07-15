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Общество

Более 130 тысяч рублей переплаты за электричество вернули жителями многоэтажки в Нижнем Новгороде после проверки ГЖИ

18 июля 2022 18:41  [36] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 130 тысяч рублей переплаты за электричество вернули жителями многоэтажки в Нижнем Новгороде после проверки ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, жительница дома №5 на улице Шаляпина обратилась в Госжилинспекцию с предположением о том, что выставленный поставщиком электроэнергии счет за общедомовые нужды завышен.

Как рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова, в ходе проверки было выявлено, что расчет размера платы за электричества производился с нарушением действующего законодательства, сверх норматива потребления.

В связи с этим ТСЖ №251 было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области аннулировала лицензии двух домоуправляющих компаний.

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Теги:
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