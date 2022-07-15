Парки и скверы Нижнего Новгорода обработают от клещей 22-26 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парки и скверы Нижнего Новгорода обработают от клещей 22-26 июля. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, 22 июля с 7:00 до 10:00 обработка пройдет в парке "Дубки", в парке Станкозавода – с 10:30 до 13:00.

25 июля с 7:00 до 10:00 акарицидная обработка пройдет в парке "Светлоярский", а 26 июля с 7:00 до 10:00 - на территории Второго паркового озера и детского парка им.Я.М.Свердлова.

Нижегородцам во время проведения обработки рекомендуется внимательно следить за своими детьми и питомцами.

Ранее сообщалось, что по данным на 14 июля, в медицинские организации Нижегородской области по поводу присасывания клещей обратились 5 687 человек.