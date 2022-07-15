Ковчег с мощями Сергия Радонежского встретят крестным ходом в Нижнем Новгороде 25 июля Общество

Фото с сайта Нижегородской митрополии

НИА "Нижний Новгород"

Торжественная встреча мощей преподобного Сергия Радонежского состоится в Нижнем Новгороде 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

Согласно информации, святыню крестным ходом по улицам самаркандская и Стрелка доставят в Александро-Невский кафедральный собор.

Встречу ковчега и богослужение возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В дни пребывания ковчега храм будет открыт с 06:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что фестиваль-конкурс "Арзамасские купола" вновь состоится в Нижегородской области.