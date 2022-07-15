Фестиваль-конкурс "Арзамасские купола" вновь состоится в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

XI Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни "Арзамасские купола" пройдёт в Нижегородской области с 28 июля по 1 августа. Он будет приурочен к празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Организаторами фестиваля выступают Нижегородская епархия, горадминистрация и АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".

Напомним, фестиваль проходил ежегодно с 2010 года, но в 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее все мероприятия фестиваля проводились на Соборной площади, но организовать выступления на данной площадке в настоящее время невозможно из-за проходящего там масштабного благоустройства.

Гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля пройдёт 29 июля в 19:00 на концертной площадке Парка культуры и отдыха им. Гайдара.

Конкурс проходит по трём номинациям: "Авторская песня", "Сольное пение", "Вокальные ансамбли". В гала-концерте примут участие авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие патриотические и духовные произведения.

На первый, заочный, тур поступило более сотни заявок по трем номинациям: вокальные ансамбли, сольное пение и авторская песня. Для участия в очном туре фестиваля, который пройдёт 28-29 июля, члены жюри выбрали 51 заявку.

За предыдущие годы проведения участниками фестиваля стали более 2 500 человек как из России, так и из-за рубежа - Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана.