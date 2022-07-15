Драгдилера из Нижнего Новгорода с 1,5 кг "синтетики" задержали в Богородском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В ходе спецоперации на территории Нижегородской области полицейские пресекли деятельность наркосбытчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



Как рассказали в ведомстве, сотрудники 7 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД отрабатывали оперативную информацию о каналах бесконтактного сбыта наркотиков. При силовой поддержке отряда специального назначения на территории Богородского района был задержан 45-летний житель областного центра на автомобиле.

В ходе осмотра машины полицейские изъяли пакет с порошкообразным веществом внутри и сотовый телефон.

При проведении обыска в квартире задержанного в Сормовском районе полицейские изъяли пакеты и свёртки с порошкообразным веществом и таблетками, а также приспособления для фасовки препарата - липкие ленты, термоусадочные трубки, "зип-лок" пакетики, мерные ложки и электронные весы.

Экспертизы подтвердили предположения наркополицейских: изъятые у задержанного вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения - "N-метилэфедрон", "мефедрон", "MDMA". Общая масса изъятых препаратов составила не менее 1,5 кг.

Мужчина сказал следователям, что занимается распространением наркотиков бесконтактным способом на территории области уже несколько месяцев. Посредством закладок он получал наркотики в большом объёме, фасовал их на мелкие дозы - и перепрятывал в новые тайники.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (...покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере…).

В настоящее время фигурант заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается. В полиции отметили, что распространителю зелья грозит лишение свободы на длительный срок.

Напомним, лабораторию по изготовлению наркотиков кустарным способом обнаружили в Сормовском районе областного центра в частном доме. В ходе обыска в доме было обнаружено свыше 11,5 кг синтетического наркотика, химические реактивы и оборудование.

Ранее также сообщалось, что нарколабораторию по выращиванию марихуаны и галлюциногенных грибов раскрыли в Арзамасском районе.