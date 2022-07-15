Драгдилера из Нижнего Новгорода с 1,5 кг "синтетики" задержали в Богородском районе

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В ходе спецоперации на территории Нижегородской области полицейские пресекли деятельность наркосбытчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники 7 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД отрабатывали оперативную информацию о каналах бесконтактного сбыта наркотиков. При силовой поддержке отряда специального назначения на территории Богородского района был задержан 45-летний житель областного центра на автомобиле.
В ходе осмотра машины полицейские изъяли пакет с порошкообразным веществом внутри и сотовый телефон.
При проведении обыска в квартире задержанного в Сормовском районе полицейские изъяли пакеты и свёртки с порошкообразным веществом и таблетками, а также приспособления для фасовки препарата - липкие ленты, термоусадочные трубки, "зип-лок" пакетики, мерные ложки и электронные весы.
Экспертизы подтвердили предположения наркополицейских: изъятые у задержанного вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения - "N-метилэфедрон", "мефедрон", "MDMA". Общая масса изъятых препаратов составила не менее 1,5 кг.
Мужчина сказал следователям, что занимается распространением наркотиков бесконтактным способом на территории области уже несколько месяцев. Посредством закладок он получал наркотики в большом объёме, фасовал их на мелкие дозы - и перепрятывал в новые тайники.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (...покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере…).
В настоящее время фигурант заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается. В полиции отметили, что распространителю зелья грозит лишение свободы на длительный срок.
Напомним, лабораторию по изготовлению наркотиков кустарным способом обнаружили в Сормовском районе областного центра в частном доме. В ходе обыска в доме было обнаружено свыше 11,5 кг синтетического наркотика, химические реактивы и оборудование.
Ранее также сообщалось, что нарколабораторию по выращиванию марихуаны и галлюциногенных грибов раскрыли в Арзамасском районе.
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