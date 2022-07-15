Набор в школу молодых предпринимателей в Нижегородской области продлен до 1 августа Бизнес

НИА "Нижний Новгород"



Набор участников для программы "Основы предпринимательской деятельности" продлен в Нижегородской области до 1 августа. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Как рассказал глава регионального минпрома Максим Черкасов, начинающий предприниматель сможет рассчитывать на грант до 500 тыс. рублей.

"Во время обучения молодые предприниматели смогут получить теоретические и практические знания о правовых основах ведения бизнеса,

бухгалтерского учета, о налогообложении и франчайзинге. Это необходимо для того, чтобы качественно реализовать бизнес-идеи, на которые выделяются гранты. В ходе тренингов предприниматели составят бизнес-планы и пройдут итоговую аттестацию", - сообщил министр.

Обучение будет состоять из двух блоков - основной обучающий модуль можно пройти онлайн, после чего стартуют практикумы по составлению бизнес-плана. После успешного прохождения всех этапов обучения участникам вручат сертификаты от центра "Мой бизнес".

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей пригласили к участию в бизнес-миссии в Турции.