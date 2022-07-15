Несанкционированные свалки ликвидируют в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Росприроднадзор, архив

Несанкционированные свалки ликвидируют в Московском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

В частности, до конца августа стихийные завалы мусора вывезут с 21 адреса - это около 2 тысяч кубометров отходов.



Как рассказал глава Московского района Владимир Кропотин, недобросовестные горожане сбрасывают, в основном, строительный мусор.

"Больше всего мусора традиционно вывозится с территории лесополосы у озера со стороны ЖК "Бурнаковский", а также между домами ул.Денежнева, 2 и Московское шоссе, 167. Эти точки мы держим на постоянном контроле", - отметил глава райадминистрации.

Кроме того, несколько крупных несанкционированных свалок зафиксировано в частном секторе - ул.Баранова, 12 и ул. Казакова, 16. Туда местные жители несут сухие ветки, доски, пластик, а жильцы многоквартирных домов выбрасывают старые двери и мебель.

Владимир Кропотин обратился к нижегородцам с просьбой выбрасывать мусор в установленных местах и беречь наш город.

Ранее сообщалось, что почти 1,7 млрд рублей выделено на ликвидацию свалок в Нижегородской области в 2022 году.