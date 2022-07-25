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Общество

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил строительство южного обхода Арзамаса

28 июля 2022 15:19  [47] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил строительство южного обхода Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил Сергей Морозов, вывод транзитного транспорта из Арзамаса необходим, в первую очередь, для комфорта его жителей. Также это решение логично в свете возрождения исторического центра Арзамаса, которое завершится в ближайшие три года.

Протяженность объездной дороги составляет 9,4 км, а интенсивность движения здесь будет составлять до 6 тысяч автомобилей в сутки.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, строительство ведется в соответствии с графиком, уже завершен вынос коммуникаций. Также на 79% готово земляное полотно, до конца июля планируется начать работы по устройству верхних слоев основания из черного щебня.

Кроме того, уложено 10 из 14 водопропускных труб. Завершены работы по устройству свайных полей на четырех мостах и путепроводах: двух мостах через реку Акша, путепроводах через железнодорожные пути и на автомобильной развязке.

Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал, что в городе и Арзамасском районе зарегистрировано свыше 53 тысяч машин, и иногородний грузовой транспорт создает дополнительную загрузку на уличную дорожную сеть. Поэтому решение о строительстве новой дороги очень своевременное. 

Каждый день на объекте работают более 80 единиц техники и 220 рабочих. 

Напомним, что строительство Южного обхода Арзамаса в Нижегородской области стартовало в августе прошлого года.

Окончание работ, согласно контракту, – второй квартал 2023 года. Стоимость строительства – 3,49 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей направлены из федерального бюджета.

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Теги:
Арзамас Дороги
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