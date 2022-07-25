Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Кстовском районе Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, 28 июля в 11:15 на 472 км автодороги Москва – Уфа 63-летний водитель ВАЗ 212140 при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком DAF под управлением 53-летнего уроженца Казахстана, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes, который управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП 41-летний пассажир ВАЗ погиб на месте, а водитель отечественной легковушки был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.