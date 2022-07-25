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Один человек погиб в ДТП с фурой в Кстовском районе на трассе М-7 "Волга". Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, 28 июля в 11:15 на 472 км автодороги Москва – Уфа 63-летний водитель ВАЗ 212140 при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком DAF, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП 41-летний пассажир ВАЗ погиб на месте, а водитель был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель наехал на инспектора ДПС ночью в Нижнем Новгороде.
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