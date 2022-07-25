Движение по участку улицы Коновалова приостановят из-за ремонта ж/д переезда Общество

Фото: ЦОДД

Движение по участку улицы Коновалова в Сормовском районе приостановят из-за ремонта ж/д переезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения на участке улицы Коновалова в районе дома №6/3 продлятся с 22:00 30 июля до 06:00 31 июля.

Объехать закрытый участок улицы можно будет по улицам Гаугеля, Светлоярской, Циолковского и Федосеенко.

Также в связи с ограничениями изменятся следующие маршруты общественного транспорта:

- автобус А-8 будет следовать от остановки "Красное Сормово" до остановки "АО "Лазурь" через улицы Культуры и Федосеенко в оба направления;

- автобус А-35 проследует от остановки "Красное Сормово" до остановки "7 микрорайон Сормова" через улицы Культуры и Светлоярскую в оба направления;

- маршруты А-57, Т-55 организуют по проспекту 70 лет Октября, Светлоярской улице, улице Циолковского в оба направления;

- автобус А-71 сократят до остановки "7 микрорайон Сормова".

Напомним, что 30 июля в центре Нижнего Новгорода изменятся маршруты общественного транспорта в связи с предстоящими глобальными перекрытиями улиц.