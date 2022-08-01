Более 300 человек приняли участие в первом мультиформатном международном съезде малых городов в Нижегородской области Общество

Фото: Олег Булыгин

Более 300 человек приняли участие в первом мультиформатном международном съезде малых городов, который прошел 29-30 июля в Вачском районе. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, в съезде приняли участие представили 25 районов региона, гости из Белоруссии и ДНР.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, проведение подобных международных съездов станет регулярным.

В рамках съезда участники обсудили вопросы промышленности и сельского хозяйства, культуры, образования, государственного управления. Представители министерств, органов власти и общественных организаций обменялись опытом, наметили векторы совместной деятельности и следующие шаги по выстраиванию межрегиональной и международной работы на уровне муниципалитетов.

Также в рамках съезда более 50 нижегородских и белорусских предприятий представили свою продукцию. Участники также посетили нижегородские предприятия сельского хозяйства, промышленности и производства народных художественных промыслов в Вачском, Павловском и Богородском районах Нижегородской области.

На главной площади Вачи была организована выставка ремесел. Также на мероприятии выступили творческие коллективы Нижегородской области и Республики Беларусь, а развлекательную программу посетили более тысячи гостей.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в форуме малых городов Беларуси, Нижегородской области и ДНР.