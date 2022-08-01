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Экономика

Производство мебели в Нижегородской области за первое полугодие увеличилось вдвое

04 августа 2022 10:30  [205] Экономика

Фото: vk.com/smk_4_you

Индекс промышленного производства обрабатывающих видов деятельности в Нижегородской области за январь-июнь 2022 года составил 103,7%. В производстве мебели зафиксирован наивысший по отрасли рост ИПП - двукратный. Об этом сообщили в облправительстве.

Также в лидерах по приросту ИПП за первое полугодие оказались металлургическое производство – на 30,4%, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 22,8% и обработка древесины – на 20%.

Общий объём отгруженной промышленной продукции в Нижегородской области за январь-июнь 2022 года составил 769,9 млрд рублей - это на 14,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Как отметили в региональном Минпроме, рост объёмов мебельного производства связан с уходом из России зарубежных производителей и активным процессом импортозамещения.

Кроме того, в регионе действуют различные меры господдержки (льготные займы, субсидии на покупку и лизинг оборудования, компенсации процентной ставки), которые также помогают наращивать объёмы производства.

Также предприниматели активно включаются в нацпроект "Производительность труда", участие в котором позволяют без дополнительных вложений увеличить объёмы произведённой продукции.

Наивысшие результаты среди нижегородских производителей мебели показали компании "Олимп-мебель" (Балахна), "Сильва" (Богородск), "Юта" (Заволжье) и "Славянский двор" (Нижний Новгород).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 34% перевыполняет план по количеству предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". В настоящее время к программе присоединились 185 промпредприятий.

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Теги:
Нацпроект Производство Промышленность
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