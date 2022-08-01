Депутаты Думы Нижнего Новгорода активно участвуют в реализации проекта "Всем двором" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты принимают активное участие в реализации социального проекта "Всем двором", организованного АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" при поддержке городской Думы, администрации города и НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Напомним, проект стартовал 30 мая и стал продолжением праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Он продлится до конца сентября.

Как отметила депутат Гордумы Мария Самоделкина, в рамках проекта укрепляются добрососедские отношения, объединяются жители разных возрастов и социальной принадлежности, сохраняя связь поколений.

С начала лета в Нижнем Новгороде уже прошло 27 тематических мероприятий. Поддержку в проведении праздников оказывают заместитель председателя городской Думы Денис Миронов и депутат Сергей Пляскин.

Депутат Оксана Дектерева рассказала, что для каждого праздника подготавливается концертная программа, викторины, мастер-классы, кинотеатры под открытым небом и фотозоны.

Одно из первых мероприятий проекта состоялось в Канавинском районе. Перед жителями с патриотическими стихами и песнями военных лет выступили творческие коллективы и исполнители, а самых активных участников праздника наградили памятными подарками.

Оксана Дектерева подчеркнула, что основное преимущество проекта "Всем Двором" в том, что он дает возможность депутатам чаще общаться с жителями напрямую.