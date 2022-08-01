ГК "Автодор" ввела единый номер для пользователей сети платных автодорог Общество

ГК "Автодор" сообщает о введение единого номера для пользователей сети платных автодорог.

Согласно информации, по единому номеру *2323 теперь идет вызов аварийного комиссара от Балтики до Черного моря. Ранее у каждого из операторов, которые работают на платных дорогах ГК "Автодор", был свой номер для вызова аварийных комиссаров. А в единый колл-центр звонили больше по вопросам работы транспондеров, оплаты проезда.

С 8 августа 2022 года вызов аварийных комиссаров полностью переведен на номер *2323. Работа центра организована по принципу "одного окна". Вызов аварийного комиссара первый в выборе действий голосового меню. При звонке система предложит следующее:

1. Нажать цифру "1", если произошло ДТП или сломалось транспортное средство.

2. Нажать цифру "2", чтобы проверить баланс лицевого счета транспондера.

3. Нажать цифру "3", чтобы задать вопрос по проезду по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

4. Нажать цифру "4", чтобы получить более подробную информацию о работе транспондера T-pass.

Номер Единого контактного центра *2323 бесплатен для звонка с мобильных номеров любых операторов. Для звонков со стационарных телефонов действует бесплатный федеральный формат 8-800-707-2323.

До 31 августа 2022 года будет действовать старый короткий номер вызова аваркома *390. Таким образом, ни одно обращение не останется без внимания, а помощь будет оказана в привычно короткие сроки – среднее время прибытия аварийного комиссара после вызова составляет всего 10-15 минут.

Каждый день в Единый контактный центр ГК "Автодор" поступают тысячи обращений. Операторы отвечают на вопросы по способам оплаты проезда, проверяют баланс лицевого счета транспондера T-pass, вызывают аварийных комиссаров, помогают в любой ситуации, связанной с платными дорогами госкомпании "Автодор". Контактный центр работает в режиме 24/7 и его короткий номер *2323 известен повсеместно.

Ранее сообщалось, что самый большой рост трафика на платных дорогах России ожидается в августе по субботам.