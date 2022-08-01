Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Спорт
08 августа 2022 15:26  [48] Профессиональные тренеры проведут бесплатные тренировки в парках и на спортивных площадках Нижнего Новгорода
08 августа 2022 14:38  [106] Нижегородка стала чемпионкой мира по городошному спорту
04 августа 2022 11:54  [429] "ЛУКОЙЛ" поддержал турнир по самбо в городе Кстово Нижегородской области
03 августа 2022 17:45  [407] Нижегородский паратриатлонист стал победителем чемпионата России
01 августа 2022 17:30  [1504] "Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
01 августа 2022 15:20  [416] ФК "Пари Нижний Новгород" успешно провел первый домашний матч в сезоне
01 августа 2022 11:48  [416] Бесплатные тренировки по бегу будут проходить на набережной Нижнего Новгорода в августе
30 июля 2022 11:03  [619] Более 17 тысяч нижегородцев уже оформили "Карту болельщика"
29 июля 2022 17:42  [565] Спортивные соревнования ко Дню физкультурника пройдут в Нижнем Новгороде 13 августа
27 июля 2022 13:46  [338] Пловцы из Нижегородской области завоевали шесть медалей на международном турнире в Казани
Спорт

Нижегородка стала чемпионкой мира по городошному спорту

08 августа 2022 14:38  [106] Спорт
Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Екатерина Варнашина из Нижнего Новгорода заняла первое место в командном зачёте по классическим городкам в составе сборной России на чемпионате мира по городошному спорту в Приозёрске. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, нижегородка стала второй в командном зачёте по европейским городкам.

Согласно информации, Екатерина Варнашина занимается городошным спортом с 2013 года, имеет звание мастера спорта России. Нижегородская спортсменка входит в основной состав сборной команды России по городошному спорту с 2019 года, является четырёхкратной рекордсменкой Европы, двукратной рекордсменкой России среди девушек до 18 лет.

Директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков поздравил нижегородку с победой и пожелал ей дальнейших спортивных достижений.

Ранее глава города Юрий Шалабаев на встрече с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня заявил, что нижегородцы в 2021 году более чем вдвое улучшили свои результаты – завоевали 486 медалей, тогда как в 2020 - только 225.  "Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно. У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся. Это строительство воркаут-площадок и ФОКОТа, ремонт в наших муниципальных учреждениях спорта и оснащение их самым современным оборудованием", – отметил Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph