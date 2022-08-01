Нижегородка стала чемпионкой мира по городошному спорту Спорт

Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Екатерина Варнашина из Нижнего Новгорода заняла первое место в командном зачёте по классическим городкам в составе сборной России на чемпионате мира по городошному спорту в Приозёрске. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, нижегородка стала второй в командном зачёте по европейским городкам.

Согласно информации, Екатерина Варнашина занимается городошным спортом с 2013 года, имеет звание мастера спорта России. Нижегородская спортсменка входит в основной состав сборной команды России по городошному спорту с 2019 года, является четырёхкратной рекордсменкой Европы, двукратной рекордсменкой России среди девушек до 18 лет.

Директор департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков поздравил нижегородку с победой и пожелал ей дальнейших спортивных достижений.

Ранее глава города Юрий Шалабаев на встрече с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня заявил, что нижегородцы в 2021 году более чем вдвое улучшили свои результаты – завоевали 486 медалей, тогда как в 2020 - только 225. "Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно. У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся. Это строительство воркаут-площадок и ФОКОТа, ремонт в наших муниципальных учреждениях спорта и оснащение их самым современным оборудованием", – отметил Юрий Шалабаев.