Более 7 тысяч нижегородских пар развелись в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 7 тысяч нижегородских пар развелись в 2022 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главное управление ЗАГСа по региону.

Согласно информации, с начала года в Нижегородской области развелись 7 247 пар, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года, когда в регионе брак расторгли 7 784 пары.

Также сообщается, что до конца года брак планируют заключить еще 4 429 пар.

Напомним, что самым популярным днем для бракосочетания в этом году стало 22 июля, когда брак заключили 445 пар.