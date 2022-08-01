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Всероссийский шахматный фестиваль "Кубок Надежды-2022" пройдет в Нижнем Новгороде 12-20 августа

11 августа 2022 15:27  [26] Спорт

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всероссийский шахматный фестиваль "Кубок Надежды-2022" пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 12-20 августа. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, программу фестиваля откроет парный шахматный турнир Chess Queen. В нем примут участие юноши и девушки, которым предстоит соревноваться за одной шахматной доской парами.

Всего же запланировано 9 направлений соревнований: этап Кубка России; OPEN-турнир; "Проходная пешка"; турнир по быстрым шахматам; блиц-турнир; Всероссийский семейный круиз-турнир на теплоходе "Москва – 59"; парный шахматный турнир Chess Queen; турнир "Шахматы без границ" для людей с ограниченными возможностями здоровья; онлайн-турнир для спортсменов из ДНР и ЛНР.

Как рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, в 2021 году в фестивале приняли участие 700 человек из 23 регионов России.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что спортивные соревнования ко Дню физкультурника пройдут в Нижнем Новгороде 13 августа.

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Теги:
Соревнования шахматы
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